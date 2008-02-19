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Закривавлене возз'єднання 17 вересня 1939 року
“Зіновій Карась, священик Української Греко-Католицької церкви, а крім того, редактор єпархіальної газети “Християнський вісник”, - представляється він. Ми домовилися про інтерв’ю в приміщенні церковної єпархії УГКЦ в Коломиї, де він тепер живе. Панотець Зіновій – немолода людина, але каже, що чудово пригадує ті роки.
АНАЛІТИКА / КОМЕНТАРІ / ПРОГНОЗИ
Украіна
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05.03.09
Чергова піррова перемога України
Схід-Захід
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19.01.09
Єврокомісія про наслідки економічної кризи
Украіна
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15.05.08
Ющенко: не треба робити ворогів в оточенні президента
Украіна
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21.03.08
Політичне русинство в Закарпатті
Украіна
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17.03.08
BBC: інтерактив про гетьманів з Галиною Яровою
Украіна
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22.02.08
Косівські виклики України
Історія
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19.02.08
1020 років - ювілей християнства на Русі
Байден в огляді преси
“Україна молода” у статті під заголовком “Яструб Обами прилетів з миром” подає політичний портрет Байдена. ЧАсопис пише, що його інколи називають “злим слідчим”, бо він робить заяви, які не годиться робити ліберальному Обамі.
Чи будуть нові ціни на газ?
Український уряд доручив Нафтогазу до 1 жовтня підготувати рекомендації щодо перегляду цін на газ для населення. Уряд наполягає, аби нові ціни відповідали “економічно обґрунтованому рівню,” а також дозволяли б інвестувати у збільшення видобутку газу в Україні. Зараз населення отримує газ внутрішнього видобутку, ціни на який (153.7 доларів за тисячу кубів) суттєво відрізняються від вартості імпортного газу (середньорічна ціна 228 доларів за тисячу кубів), і дотуються Нафтогазом.
Президентські вибори в Україні: геополітичний фактор
Наприкінці червня президент Ющенко заявив, що майбутні президентські вибори вплинуть на ряд геополітичних розкладів і дадуть відповідь – буде Україна в Європі чи в Азії.
Українська економіка погіршує прогнози
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що падіння реального валового внутрішнього продукту України в 2009 році буде на 5% глибшим , ніж МВФ передбачав раніше. За новими висновками, українська економіка може впасти на 8%. Її зростання, кажуть експерти Фонду, почнеться наступного року, але не перевищить 1%.
При в^їзді в Україну братимуть відбитки пальців
Верховна Рада України ухвалила Закон, який зобов'язує іноземців та осіб без громадянства для відвідування України надавати свої відбитки пальців. Зокрема, цей закон передбачає, що усі бажаючі відвідати Україну мають фіксувати відбитки пальців під час оформлення в'їздної візи, у дипломатичних представництвах та консульствах за кордоном.
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